حساب المواطن يحدد شروط إعادة تسجيل المحذوفين من استحقاق الدعم

حدد برنامج حساب المواطن، شروط إعادة تسجيل المحذوفين من استحقاق الدعم.

جاء ذلك ردًا من البرنامج عبر حسابه بـ«تويتر» على استفسار تلقاه من أحد المواطنين بشأن مدى إمكانية إعادة التسجيل في البرنامج، رغم إنهاء إجراءات حذف الحساب وتوقف الدعم.

وقال برنامج حساب المواطن، إنه في حال حذف حساب أحد المستفيدين؛ فبإمكانه التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور 60 يومًا من حذف الحساب وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق عليه سيشمله الدعم.

كان برنامج حساب المواطن، أعلن أمس الأول الأربعاء صدور نتائج الأهلية للدورة الـ27 (شهر فبراير 2020).

وأضاف البرنامج أن نتائج الأهلية للدورة الـ27 صدرت، داعيًّا المواطنين للتحقّق من الأهلية عبر الدخول إلى البوابة الإلكترونية.

وبلغ إجمالي الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ26 لشهر يناير، 63.5 مليار ريال.

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ويتم إيداع الدفعة الجديدة من حساب المواطن في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، وعليه يكون موعد صرف دفعة استحقاق شهر فبراير، يوم الإثنين 10 فبراير 2020، وفق اعتماد حساب الدفعات في حساب المواطن للمستحقين.

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