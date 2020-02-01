ألف ريال غرامة لفاقدي الهوية للمرة الرابعة

أوضحت وكالة وزارة الداخلية، للأحوال المدنية، أن فقدان بطاقة الهوية للمرة الرابعة يعرض صاحبها لغرامة قدرها ألف ريال.

جاء ذلك ردًا على تساؤل تلقته «الأحوال المدنية» عبر حسابها «العناية بالعملاء» بموقع تويتر، من أحد المتابعين قال فيه: «فقدت بطاقة الهوية الوطنية للمرة السادسة؛ فهل أدفع غرامة؟».

وقالت «الأحوال المدنية»: إنه في حال فقدان بطاقة الهوية للمرة الرابعة وأكثر يتم احتساب غرامة مالية على صاحبها مقدارها ١٠٠٠ ريال.

وكانت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أكدت أن فقدان بطاقة الهوية الوطنية، يتطلب تسجيل الدخول في أبشر، والإبلاغ عن طريق خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة، ثم حجز موعد إلكتروني عن طريق خدمة وثيقة بدل فاقد، وإحضار جميع المتطلبات المذكورة بتذكر الموعد.

اقرأ أيضًا

Advertisements

الأحوال المدنية المتنقلة تزور 148 موقعًا في مدن المملكة لخدمة المستفيدين

هل يمكن تسجيل الصورة الشخصية في بطاقة الهوية بدون شماغ؟.. «الأحوال المدنية» ترد

«الأحوال المدنية»: 4 معايير لتسجيل أسماء المواليد الجدد