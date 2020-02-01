توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تكوُّن سحب رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية غدًا السبت في 9 مناطق.
جاء ذلك في بيان نشرته الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، توقعت خلاله، تأثير الرياح المثيرة للأتربة على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم.
ووفق بيان «هيئة الأرصاد»، يمتد تأثير الرياح، إلى منطقة الرياض والأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.
كما توقعت الهيئة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان.
ووفق بيان الأرصاد، ستكون السماء غائمة جزئيا الى غائمة قد تتخللها سحب رعدية على منطقتي الرياض والشرقية، مع تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.
أما البحر الأحمر، فيشهد رياحًا سطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي وشمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 18-45 كم/ساعة، ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
ويشهد الخليج العربي رياحًا سطحية جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر ، وحالة البحر متوسط الموج.
وفيما يلي بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية بمختلف المناطق:
اقرأ أيضًا :
«الأرصاد»: أمطار رعدية على مكة وخفيفة على جدة ورابغ
الأرصاد: رياح متربة وغيوم جزئية على عدد من المناطق.. الجمعة
كراني يتوقع زائرًا قطبيًّا جديدًا على عدة مناطق.. ويحدد موعده
كانت هذه تفاصيل خبر رياح مثيرة للأتربة وسحب رعدية في 9 مناطق بطقس السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.