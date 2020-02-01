تفاصيل سقوط مواطن من عمارة قيد الإنشاء بالباحة

باشرت الجهات الأمنية والإسعافية مساء الجمعة، حادث سقوط شخص من بناية مرتفعة قيد الإنشاء، وتم نقله لتلقي العلاج في حالة حرجة.

وكشفت مصادر «عاجل» تفاصيل الحادث، مؤكدة أن المصاب مواطن ثلاثيني، وقد عثر عليه تحت عمارة قيد الإنشاء غارقًا بدمائه بالباحة خلف أحد المطاعم.

وذكرت المصادر أن المواطن المصاب جرى نقله من مكان الحادث إلى مستشفى الملك فهد بالباحة وهو في حاله خطيرة؛ حيث كان فاقدًا الوعي وفي حالة غيبوبة تامة.

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