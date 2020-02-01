بالصور.. إخماد حريقين في جازان وحائل بسبب الالتماس الكهربي

أخمدت فرق الدفاع المدني حريقين اندلعا في منطقتي جازان وحائل، ناتجين عن الالتماس الكهربائي.

جاء ذلك وفق بيان للمديرية العامة للدفاع المدني بـ «تويتر» أكدت اندلاع حريق بغرفة داخل منزل شعبي بحي الجبل في منطقة جازان؛ بسبب التماس في التوصيلات الكهربائية، بينما تدخلت فرق الدفاع المدني لإطفائها.

كما أخمد الدفاع المدني بمنطقة حائل، حريقًا اندلع بغرفة داخل منزل بحي النقرة، بسبب التماس في التمديدات الكهربائية.

ووفق «مديرية الدفاع المدني» لم يسفر الحريقان عن وقوع إصابات.

وجددت المديرية العامة التذكير بأسباب الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي والتي تتضمن، التوصيلات الرديئة، وتحميل المقابس أحمالًا زائدة، عدم تركيب قواعد أوتوماتيكية.

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