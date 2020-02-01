السعودية اليوم / الخارجية الكويتية تحذر مواطنيها من السفر إلى الصين



الكويت 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واس

حذرت وزارة الخارجية الكويتية اليوم مواطنيها من السفر إلى الصين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأهابت الخارجية الكويتية في بيان لها بالمواطنين الكويتيين المتواجدين هناك حالياً سرعة المغادرة , مشددةً على ضرورة الإلتزام بتعليمات السلطات المعنية وإجراءات السلامة المتبعة حتى المغادرة حرصاً على سلامتهم.

كما نصحت الوزارة مواطنيها الراغبين بالسفر إلى الدول التي ظهرت فيها حالات إصابة بهذا الفيروس تفادي السفر إليها في الوقت الراهن.

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