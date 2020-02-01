السعودية اليوم / سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز يقدم التعازي في وفاة الشيخ عبده حكمي



جيزان 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، تعازيه ومواساته في وفاة عمدة أحد المسارحة رئيس الغرفة التجارية بجازان سابقا الشيخ عبده بن حسن حكمي ، الذي توفي إثر معاناة مع المرض.

وأعرب سمو نائب أمير المنطقة ، عن خالص التعازي للشيخ محمد بن عبده حكمي وكافة أبناء وذوي الفقيد ، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

// انتهى //

23:08ت م

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