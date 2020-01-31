شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة: العلا تحتضن الحائزين على جائزة نوبل والان نبدء بالتفاصيل

قال الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، إن العلا واحة الحضارات والتبادل الثقافي والعقول الملهمة، تحتضن المشاركين في مؤتمر الحجر الأول للحائزين على جائزة نوبل.

واكتسبت العلا تميزاً نوعياً في انتشار الآثار والمواقع التاريخية والبساتين والقرى الأثرية، وتوزعت وفق مخطط هندسي طبيعي أذهل من يزورها.