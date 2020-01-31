ميسي يحدد شروط بقائه مع برشلونة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حدد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، عدة شروط لكي يقرر تجديد عقده مع النادي الكتالوني.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع برشلونة في نهاية الموسم المقبل 2020-2021، ويرغب "البلوجرانا" في استمرار النجم الأرجنتيني أطول فترة مقبلة.

ووفقا لصحيفة "موندو ديورتيفو" الكتالونية، فإن ميسي يريد أن يقرر مستقبله بشكل سنوي أي عام بعد عام، وذلك بناء على حالته البدنية والنفسية بعد كل موسم.

وكان ميسي قد أطلق تصريحا شهيرا في شهر سبتمبر/أيلول الماضي بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قائلا: "الجسد لا يرحم، مع مرور الأيام يصبح الأمر أكثر صعوبة"، في إشارة إلى تقدم صاحب الـ32 عاما في العمر ومعاناته بدنيا.

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هذا الأمر قد يجعل ميسي يفكر قبل تجديد تعاقده مع برشلونة، ولكن تألق "البرغوث" واستمراره في تسجيل الأهداف المهمة سواء مع ناديه أو منتخب بلاده جعل إدارة "البلوجرانا" تبذل أقصى جهد ممكن من أجل ضمان بقاء اللاعب.

ويقدم ميسي مستويات طيبة للغاية هذا الموسم، حيث سجل 17 هدفا وصنع 9 خلال 22 مباراة خاضها بكل المسابقات.

يذكر أن ميسي بدأ مسيرته مع الفريق الأول لبرشلونة بعدما تدرج في الفئات العمرية المختلفة عام 2005 ونجح في تحقيق العديد من الألقاب الجماعية والفردية أبرزها 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا و6 مرات الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.