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عدن - ياسمين التهامي - أعلن الشاعر القطري محمد بن الذيب العجمي، الشهير بـ ”ابن الذيب“، اعتزال الشعر، بعد أيام من إثارته عاصفة غضب كبيرة؛ إثر رثاء الإرهابي الإيراني قاسم سليماني.

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هل تذكرون الشاعر”القطري “ابن الذيب” الذي امتدح قاسم سليماني ؟..شاهدوا كيف كان مصيره على يد شخص مقرب من تميم





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وفي مقطع فيديو متداول على تويتر، قال ابن الذيب: ”..بناء على طلب شخص عزيز وغال علي قررت اعتزال الشعر تمامًا، ولن أرجع عن هذا القرار إلا بطلب من ذات الشخص“، لكنه لم يفصح عن هويته.

وفي مقطعه المثير للجدل، خاطب ”ابن الذيب“ سليماني والد قائد فيلق القدس بقصيدته قائلا: إن قاسم لا يشرب من الذلة وهو قاسم الكافرين وناصر الملة وأن من شمتوا في موته من الأمريكان والبريطان هم من ذاقوا الذلة، على حد تعبيره.

وأثارت الأبيات غضب معلقين اعتبروا أنها استفزازية لكثيرين يرون أن سليماني كان وراء مقتل وتشريد مئات الآلاف في العراق وسوريا واليمن عبر مخططاته لتوسيع النفوذ الإيراني وأجندته الطائفية في المنطقة.