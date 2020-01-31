دعت السفارة السعودية في جمهورية الصين الشعبية، والقنصلية العامة في قوانجو، كافة الطلبة والمواطنين والمقيمين ورجال الأعمال الموجودين في جمهورية الصين الشعبية، إلى الحصول على التعليمات اللازمة وذلك بالاتصال بعدد من الأرقام المخصصة للسعوديين.
وأوضحت السفارة والقنصلية أن الأرقام هي كالتالي: رئيس القسم القنصلي إبراهيم العيسى (008618500224844)، مسؤول شؤون السعوديين فواز المحمدي (008615011007558)، مسؤول العلاقات العامة محمد الشريف (008613161130770)، السفير تركي الماضي (008618511178585)، رقم شؤون السعوديين (008618998378131)، مسؤول شؤون السعوديين خلف الشمري (008618102606014)، القنصل العام محمد البريثن (008613600000695). وأكدت السفارة والقنصلية على الجميع البقاء في مقار سكنهم والالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصحية المعلنة من قبل السلطات المعنية في الصين.
كانت هذه تفاصيل خبر للسعوديين في الصين.. 6 أرقام للتواصل والحصول على التعليمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.