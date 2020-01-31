للسعوديين في الصين.. 6 أرقام للتواصل والحصول على التعليمات

دعت السفارة السعودية في جمهورية الصين الشعبية، والقنصلية العامة في قوانجو، كافة الطلبة والمواطنين والمقيمين ورجال الأعمال الموجودين في جمهورية الصين الشعبية، إلى الحصول على التعليمات اللازمة وذلك بالاتصال بعدد من الأرقام المخصصة للسعوديين.

وأوضحت السفارة والقنصلية أن الأرقام هي كالتالي: رئيس القسم القنصلي إبراهيم العيسى (008618500224844)، مسؤول شؤون السعوديين فواز المحمدي (008615011007558)، مسؤول العلاقات العامة محمد الشريف (008613161130770)، السفير تركي الماضي (008618511178585)، رقم شؤون السعوديين (008618998378131)، مسؤول شؤون السعوديين خلف الشمري (008618102606014)، القنصل العام محمد البريثن (008613600000695). وأكدت السفارة والقنصلية على الجميع البقاء في مقار سكنهم والالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصحية المعلنة من قبل السلطات المعنية في الصين.