أوضح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتعامل مع فيروس كورونا الجديد، قبل أن ترفع منظمة الصحة العالمية الحالة إلى حالة صحة عامة طارئة عالمية عقب انتشاره في العديد من الدول. وقال الربيعة، إن الوزارة فعلت منذ وقت مبكر إجراءات مكافحة العدوى ورفعت الجاهزية في المنشآت الصحية، كما بدأت في فرز كل من يأتي من الصين وفحص من يحتاج، مبيناً أن المملكة لم تسجل أي حالة إيجابية حتى الآن.
وأضاف أن الوزارة تعمل على متابعة كل من تظهر عليه علامات عدوى ممن سبق أن زار الصين حديثاً أو خالط مريضاً مشخصاً بمرض كورونا الجديد، حيث يتم عزله إلى أن يثبت عدم إصابته بالمرض. ولفت إلى أن الوزارة رفعت حالياً الجاهزية للتعامل مع أي حالة تكتشف بشكل سريع، وفحص جميع المخالطين والتأكد من سلامتهم وعزلهم حتى انقضاء فترة الحضانة لضمان عدم انتقاله للآخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة: فعّلنا إجراءات مكافحة العدوى ورفعنا جاهزيتنا للتعامل مع “كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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