مواطنة تعود لزوجها بعد انفصال دام 20 عاماً بهذه الطريقة و هذا التوقيت

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قررت مواطنة ستينية في خميس مشيط، العودة إلى زوجها البالغ من العمر 80 عاما، وذلك بعد انفصالهما لمدة 20 عاما بسبب خلاف أسري.

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وفي التفاصيل التي يرويها ابنهما محمد أبو حريد، أن والديه كانا يعيشان حياة سعيدة، ولكن حدث بينهما خلاف أُسري أدى إلى انفصالهما قبل 20 عاما.

وأوضح أن والده طلب منه التوسط لدى والدته من أجل العودة لها، مشيراً إلى أن والدته لم تتردد في الموافقة على طلبه والعودة إلى والده، وحددت مهرها ريالًا واحدًا.

وأبان أن والدته قررت العودة إلى والده الذي أُصيب بشلل نصفي وجلطة في المخ جعلته قعيداً على كرسي ويحتاج إلى الرعاية الطبية ومتابعة حالته الصحية ابتغاء مرضاة الله.



