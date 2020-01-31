أمطار على منطقة الباحة

هطلت على منطقة الباحة أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ومحافظات بلجرشي والقرى وبني حسن والمندق وغامد الزناد والمخواة وقلوة وبعض المراكز التابعة لها. كما شهدت مدينة الباحة وعدد من محافظات السراة ضبابا كثيفا أدى إلى انعدام الرؤية الأفقية، فيما حذرت الجهات الأمنية قائدي المركبات ومرتادي الطرق الرئيسية إلى أخذ الحيطة والحذر وتوخي السلامة في مثل هذه الحالات.



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