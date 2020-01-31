

ياوندي 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكاميرون، عبدالاله الشعيبي، في مكتبه بمقرالسفارة، القافلة الطبية لجراحة العيون التي نظمتها الندوة العالمية للشباب الإسلامي في مدينة مروا شمال الكاميرون.

واطلع رئيس القافلة خلال اللقاء السفير الشعيبي على ما تقوم بها القافلة الطبية من عمليات طبية متنوعة .

وقدم السفير الشعيبي لأعضاء القافلة شكره على جهدهم التطوعي الذي يقومون به ، بتوجيهات من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-.

// انتهى //

20:35ت م

0105





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكاميرون يلتقي القافلة الطبية لجراحة العيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.