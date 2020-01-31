

الباحة 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واس

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ومحافظات بلجرشي والقرى وبني حسن والمندق وغامد الزناد والمخواة وقلوة وبعض المراكز التابعة لها ، وعدد من منتزهات المنطقة, ارتوت على إثرها الأرض.

كما شهدت مدينة الباحة وعدد من محافظات السراه ضباب كثيف أدى إلى انعدام الرؤية الأفقية، فيما حذرت الجهات الأمنية قائدي المركبات مرتادي الطرق الرئيسية إلى اخذ الحيطة والحذر وتوخي السلامة في مثل هذه الحالات.

// انتهى //

19:56ت م

0103





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمطار على منطقة الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.