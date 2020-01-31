شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء» تطلق وسم «تعداد السعودية 2020» والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء، الوسم المعتمد للتعداد المقبل 2020. وكان مجلسِ الوزراء، قد وافق على قيامِ الهيئةِ العامة للإحْصَاء بتنفيذِ التِّعْدادِ العَام للسُّكَّانِ والمساكنِ لعامِ (2020م) باعتباره التعداد الخامس للملكة، وحدد مساءُ يومِ الثلاثاء الموافق 22 رجب 1441هـ الموافق ( 17 مارس 2020 ) بدايةَ أعمال العدِّ الفعلي للتعداد الخامس للسكان والمساكن. وأن يكون هذا التاريخ هو التاريخ المعتمد للإسناد الزمني لكافة أعمال التعداد وبياناته ومعلوماته

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