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هل تخلو طلبات التوظيف في ألمانيا من الصورة الشخصية؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين

يبدو الاسم وكأنه ذو خلفية أجنبية، يبدو أن المرأة الشابة تعتزم الإنجاب قريبا، يبدو أن الرجل الموجود على الكرسي المتحرك لن يستطيع أداء هذا العمل.

إنها أحكام مسبقة شائعة يعاني منها المتقدمون للحصول على وظيفة، وهي أحكام تعرض هؤلاء المتقدمين للتمييز.

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وفقا للمركز الألماني لمناهضة التمييز، والتابع للحكومة الاتحادية، فإن التمييز لا يزال منتشرا في سوق العمل الألمانية.

وأوضح المركز أن نحو ربع التجارب التي تعرض لها ضحايا التمييز في الحياة الوظيفية يحدث أثناء فترة البحث عن وظيفة وتقديم طلب الوظيفة.

وأكد خبراء المركز أن الإجراءات المجهلة للتوظيف يمكن أن تساعد في مواجهة هذا التمييز، ولكن هذه الإجراءات لم تتحقق بشكل واسع في ألمانيا منذ سنوات «حيث هناك حاجة، من وجهة نظرنا، لمزيد من الإجراءات فيما يتعلق بالشركات الخاصة»، حسبما أكد بيرنهارد فرانكه الذي يرأس قسم مناهضة التمييز بالإنابة.

ويحظر قانون المساواة العام في ألمانيا التمييز في جميع مستويات الحياة الوظيفية، ولكن الإجراء التقليدي للتقدم بطلب توظيف يجعل من الصعب على النساء وذوي الخلفية الأجنبية بشكل خاص الحصول على فرصة، حسبما أوضح فرانكه، مشيرا إلى أن كثيرا من الدراسات والاستفسارات التي تصل المركز تؤكد ذلك.