انفجار مصنع للمعادن يقتل 5 أشخاص

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - موسكو
أسفر انفجار في مصنع للمعادن في بلدة متسنسك الصناعية غرب روسيا عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة عدة أشخاص آخرين، حسبما أفادت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية.
وقالت السلطات المحلية في بيان إنه يعتقد أن سبب الانفجار هو اشتعال الغاز الطبيعي في مبنى جديد تحت الإنشاء في المصنع.
وتبين بعد تحديد هوية الضحايا أن عددا من المصابين وأحد القتلى من الأتراك، بحسب وكالة أنباء إنترفاكس. وغالبا ما تنخرط شركات تركية في مشروعات البناء في روسيا.
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