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إنقاذ 23 طفلا احتجزهم مدان في جريمة قتل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - نيودلهي قتلت الشرطة رجلا هنديا احتجز 23 طفلا رهائن بعد تنظيمه حفل عيد ميلاد مزيفا لابنته. وقال المتحدث باسم الشرطة أناند شارما إنه جرى إنقاذ جميع الأطفال الـ 23 المحتجزين بعد مواجهة خاضتها الشرطة داخل منزل الرجل في قرية بولاية اوتار براديش، شمال الهند. وطالب الرجل، المدعو سوبهاش بيثام والمفرج عنه بكفالة لاتهامه في قضية قتل، السلطات الهندية لإسقاط التهم الموجهة ضده. وتابع المتحدث باسم الشرطة إن سكان القرية ضربوا زوجة الرجل في وقت لاحق.



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