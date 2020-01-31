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نقل سائق متهم بقتل سياح ألمان إلى الإقامة الجبرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - روما

نقل رجل مسؤول عن مقتل سبعة سياح ألمان كانوا يقضون عطلاتهم في منتجع كبير في شمال إيطاليا من السجن السابق للمحاكمة إلى الإقامة الجبرية، وفقا لما أعلنه محاميه أليساندرو تونون.

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وكانت وسائل إعلام إيطالية ذكرت أن المشتبه به، ستيفان ليشنر (27 عاما)، سيترك سجنا في بولزانو، عاصمة مقاطعة ساوث تيرول الإيطالية الناطقة بالألمانية.

وقاد ليشنر سيارته تجاه حشد من الناس في الساعات الأولى من يوم 5 يناير الماضي في قرية لوتاش الجبلية، والمعروفة أيضا باسم لوتاجو، حيث عثر على نسبة عالية من الكحول في دمه.

وقال محاميه اليساندرو تونون إن ليشنر قيد الإقامة الجبرية الآن، لكنه لم يناقش أي تفاصيل.