شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان توقف الرحلات الجوية إلى الصين والان نبدء بالتفاصيل

قررت باكستان وقف جميع الرحلات الجوية من وإلى الصين على الفور بسبب تفشي فيروس كورونا القاتل في الصين.

وأوضح المسؤول في هيئة الطيران المدني الباكستانية عبد الستار كهوكهر اليوم أنه تم وقف الرحلات الجوية إلى الصين حتى الثاني من فبراير، وسيتم مراجعة الوضع بعد ذلك.

وذكرت وسائل الإعلام الباكستانية أن هذا القرار اتخذته السلطات الباكستانية بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية بسبب تفشي فيروس كرونا في الصين.

وكانت باكستان قد أعلنت قبل يومين عن تعرض خمسة من طلبتها المبتعثين إلى الصين لعدوى فيروس كورونا.