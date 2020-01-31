عدم استيفاء معايير سلامة المرضى يضع 68 مستشفى في النطاق الأحمر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحمد الزايدي - الطائف
دخل 68 مستشفى حكوميا وخاصا النطاق الأحمر في تقييم مستشفيات المملكة، لعدم استيفائها المعايير الأساسية لسلامة المرضى، وجاءت ضمن تقييم «عالي جدا إلى خطر وشيك»، وذلك بحسب تقرير حديث للمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) حول نتائج المستشفيات في برنامج المتطلبات الوطنية الأساسية لسلامة المرضى «أمان» 2019.
وتصدرت مستشفيات صحة نجران بحسب المتوسط العام للنسبة المئوية التي حققتها في مدى الالتزام واستيفاء المعايير، ثم جاءت تواليا مستشفيات القصيم والقريات وتبوك والرياض وجدة وحفر الباطن والعاصمة المقدسة وعسير والشرقية والطائف والأحساء والباحة والمدينة المنورة وجازان والجوف وحائل والحدود الشمالية والقنفذة، وأخيرا بيشة.
يذكر أن المتطلبات الوطنية الأساسية لسلامة المرضى هي عبارة عن قائمة من 20 معيارا من المعايير الوطنية للمستشفيات جرى اعتبارها اشتراطات أساسية يجب الالتزام بها بشكل كامل لضمان سلامة المرضى من الأخطاء المتعلقة بالرعاية الصحية.
المستشفيات الحكومية
- 116 ضمن أقل خطورة حققت أكثر من 85% من المعايير
- 134 ضمن »متوسط الخطورة إلى مخاطرة عالية« لم تستوف 5 معايير
- 50 ضمن »عالي جدا إلى خطر وشيك« لم تستوف 6 معايير فأكثر
- 102النطاق الأخضر أقل خطورة
- 26 النطاق الأصفر متوسط إلى مخاطرة عالية
- 18 النطاق الأحمر «عالي جدا إلى خطر»
- صحة المؤهلات
- الامتيازات السريرية
- نقل الدم الآمن
- الجلطات الوريدية
- التعرف الصحيح على المرض
- منع الخطأ في مكان الجراحة
- مؤهلات فريق التخدير
- التخدير المتوسط
- لجنة مراقبة العدوى
- غرف العزل
- سلامة الأدوية الخطرة
- سلامة الأدوية المتشابهة
- الإبلاغ عن الأخطاء الدوائية
- التبرع بالدم الآمن
- السلامة من الإشعاع
- نظم الإنذار ضد الحريق
- نظم إطفاء الحريق
- مخارج الطوارئ
- حظر الحريق والدخان
- صيانة الغازات الطبية
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