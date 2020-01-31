6 شروط لخدمة العد الذاتي في تعداد السعودية الخامس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خالد اليوسف - الطائف

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء خدمة العد الذاتي ضمن مشروع التعداد السكاني الخامس، والذي ينطلق الثلاثاء 17 مارس، ويشمل تعداد السكان والمساكن والمنشآت.

وأوضحت الهيئة لـ«مكة» أنها عملت على تطوير كل العمليات المرتبطة بمشروع التعداد، وعمدت إدارة التعداد العام للسكان والمساكن إلى استخدام أحدث المنهجيات والطرق لجمع البيانات، وذلك للوصول إلى أعلى المستويات في جودة الخدمة والبيانات، حيث تتم خدمة العد الذاتي عبر شبكة الانترنت ليستوفي رب الأسرة بيانات أسرته دون زيارة العداد، بهدف تقديم تسهيلات لجميع الأسر ولضمان الحفاظ على سرية البيانات.

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وأبانت الهيئة أن الهدف من العد الذاتي هو تقديم خدمة للأسر، والتسهيل لاستيفاء بياناتها في الأوقات التي تناسبها وفق المدة الزمنية المحددة، وعدم حاجة الأسرة لزيارة الباحث الميداني للمسكن، إضافة إلى المساهمة في انخفاض العبء الإداري والمالي لجمع البيانات الميدانية وإمكانية إدخال جزء من البيانات والعودة لها في أي وقت لاستكمالها، وذلك ضمن المدة الزمنية المحددة، والسعي لمواكبة التحول الرقمي والاستفادة من التقنيات الحديثة، مما يساعد على زيادة الخصوصية في إدلاء الأسر بالبيانات المطلوبة.

وأشارت إلى أن الخدمة يتم تفعيلها عندما يبدأ المراقب في مرحلة حصر المباني وترقيم الوحدات العقارية بسؤال الأسرة عن رغبتها باستيفاء بيانات التعداد عن طريق العد الذاتي، وإرسال اسم المستخدم وكلمة السر عن طريق الرسائل النصية القصيرة والبريد الالكتروني، ويمكن لرب الأسرة تغيير كلمة السر، ويتم بعد ذلك التواصل بين موظفي مركز الاتصال وضبط الجودة وبين الأسر من خلال الهاتف والبريد الالكتروني بهدف شرح الإجراءات والمفاهيم المتعلقة بالعد الذاتي، حيث تتاح خدمة العد الذاتي لمدة خمسة أيام من تاريخ 15 مارس إلى 19 مارس 2020.

وأكدت الهيئة أن أعداد العاملين في تعداد هذا العام نحو 60 ألف مشارك في كل مناطق ومحافظات ومدن المملكة، حيث سيكون التعداد على مراحل زمنية، بدءا من عملية ترقيم المباني والوحدات العقارية وحصر الأسر، والتي تستمر مدة 33 يوما اعتبارا من الاثنين 9 جمادى الآخرة حتى الجمعة 11 رجب، يليها انطلاق مرحلة العد الفعلي بدءا من الثلاثاء 22 رجب حتى الاثنين 13 شعبان ولمدة 20 يوما.

شروط العد الذاتي:

خدمة العد الذاتي تنطبق فقط على الأسر المعيشية

يجب أن يكون لدى رب الأسرة حساب الخدمات الالكترونية «نظام أبشر»

يجب ألا تشترك الأسرة الراغبة في خدمة العد الذاتي مع أسرة غير راغبة في المسكن نفسه

أن تقوم الأسرة الراغبة في الخدمة بالتسجيل لدى زيارة المراقب بمرحلة حصر المباني وترقيم الوحدات العقارية

أن يتوفر لدى الأسرة الراغبة جهاز حاسوب وجوال «هاتف نقال» وبريد الكتروني ونفاذ إلى الانترنت

عدم الانتقال من المسكن خلال الفترة من تاريخ المشاركة في العد الذاتي وموعد بدء العد الفعلي يوم 17 مارس 2020

إضافة بيانات الفرد

عرض جميع أفراد الأسرة

إضافة بيانات المسكن

تفاصيل الوفيات