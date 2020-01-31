صخرة الجمل.. معلم طبيعي في خارطة سياحة الوجه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الوجه
شكلت معالم صخرة الجمل في محافظة الوجه شمال غرب المملكة منحوتا فنيا، أبعاد منظره مسرح طبيعي مفتوح أمام السياح والمهتمين والباحثين. وتبرز تفاصيل الصخرة التي يصل ارتفاعها في أعلى نقطة لثمانية أمتار ملامح شبيهة بالجمل البارك في مكانه بفعل عوامل التعرية لسنوات طويلة. وبحسب الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية فـ«صخرة الجمل» الواقعة على بعد 5 كلم جنوب الوجه متكونة من الحجر الجيري وتعد من أندر الصخور.
وتزخر محافظة الوجه بمقومات طبيعية وإرث تاريخي عميق ممتد على ساحل البحر الأحمر جعلها من مناطق الجذب السياحي، وتوجت أخيرا بإعلان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان مشروعي البحر الأحمر ومشروع آمالا، ضمن رؤية المملكة 2030.
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