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ترقية الغامدي إلى المرتبة الـ12

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

بمناسبة ترقيته إلى المرتبة الثانية عشرة في مكتب وزير الإعلام، تلقى الزميل منصور الغامدي التهاني من الأهل والأصدقاء، معبرا عن اعتزازه بالترقية التي هي حافز للاستمرار ومضاعفة الجهود.

يذكر أن الغامدي أحد الجنود الخفيين في مكتب وزير الإعلام، الذين لا يتوانون عن تذليل أي صعوبة تواجه كل من قصدها.

بدورها تهنئ «مكة» الزميل منصور الغامدي بهذه الترقية، متمنية له التوفيق والسداد في قابل أيامه، ومن نجاح إلى آخر في حياته العملية والأسرية.