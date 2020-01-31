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ترقية الغامدي إلى المرتبة الـ12

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ترقية الغامدي إلى المرتبة الـ12
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

بمناسبة ترقيته إلى المرتبة الثانية عشرة في مكتب وزير الإعلام، تلقى الزميل منصور الغامدي التهاني من الأهل والأصدقاء، معبرا عن اعتزازه بالترقية التي هي حافز للاستمرار ومضاعفة الجهود.

يذكر أن الغامدي أحد الجنود الخفيين في مكتب وزير الإعلام، الذين لا يتوانون عن تذليل أي صعوبة تواجه كل من قصدها.

بدورها تهنئ «مكة» الزميل منصور الغامدي بهذه الترقية، متمنية له التوفيق والسداد في قابل أيامه، ومن نجاح إلى آخر في حياته العملية والأسرية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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