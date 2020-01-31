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ميرانديس يزيح إشبيلية من كأس الملك

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ميرانديس يزيح إشبيلية من كأس الملك
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - مدريد

انضم إشبيلية إلى قائمة ضحايا بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعدما ودع المسابقة مبكرا من دور الـ 16، عقب خسارته 1- 3 أمام مضيفه ميرانديس أمس الأول.

وتقدم ميرانديس الذي يحتل المركز الـ11 بدوري الدرجة الثانية الإسباني، بهدف لاعبه ماتيوس أياس في الدقيقة السابعة، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويسجل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 30.

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وأضاف ألفارو راي الهدف الثالث في الدقيقة 85، فيما تكفل نوليتو بتسجيل هدف حفظ ماء الوجه لإشبيلية الذي يحتل المركز الثالث في حاليا، في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

وبفوزه على إشبيلية، أكمل ميرانديس عقد المتأهلين لدور الثمانية لكأس الملك، بعدما تأهلت فرق بلنسيه (حامل اللقب) وريال مدريد وفياريال وريال سوسييداد وغرناطة وبرشلونة الذي تغلب 5 - 0 على ضيفه ليجانيس أمس الأول.

وبات ميرانديس الممثل الوحيد لفريق دوري الدرجة الثانية بدور الثمانية لكأس الملك.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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