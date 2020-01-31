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ليون يقهر نيس في الوقت القاتل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - باريس تأهل ليون لدور الثمانية لبطولة كأس فرنسا لكرة القدم، عقب فوزه المثير 2 - 1 على مضيفه نيس أمس الأول في دور الـ16 للمسابقة. وبادر ليون بالتسجيل عبر لاعبه موسى ديمبيلي في الدقيقة 15، لكن الجزائري آدم وناس أدرك التعادل لنيس في الدقيقة 89. وبينما تأهب الجميع لانتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1 - 1 وخوض الفريقين الوقت الإضافي، أحرز حسام أوار هدف الصعود الثمين لليون في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.



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