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روسيا توقف اتحاد ألعاب القوى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - موسكو

قررت روسيا أمس تعليق عمل الاتحاد الروسي لألعاب القوى، وذلك في أعقاب توصيات وحدة نزاهة ألعاب القوى (إيه. آي. يو) بطرده من عضوية الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وسط الادعاءات المتواصلة فيما يتعلق بانتشار استخدام المنشطات.

ويستمر تعليق عمل الاتحاد الذي أمرت به الحكومة الروسية، حتى أول مارس المقبل حسبما أعلنه الاتحاد الروسي (روساف) في بيان.

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ولا تزال الرياضة الروسية تشهد ضجة كبيرة أثيرت قبل سنوات لدى الكشف عن ادعاءات الانتشار الممنهج والمدعوم من قبل الدولة، للمنشطات بين الرياضيين الروس.

ورغم أن الاتحاد الروسي يخضع للإيقاف منذ عام 2015، أوصت وحدة النزاهة في تقريرها الصادر قبل أيام، بطرد الاتحاد الروسي من عضوية الاتحاد الدولي لألعاب القوى، والتوقف عن السماح للرياضيين الروس بالمشاركة في المنافسات الدولية كرياضيين مستقلين.

وأوضحت وحدة النزاهة أنها غير راضية عن مدى استجابة روسيا للتحقيقات الجارية بشأن اتهام دانيل ليسينكو لاعب الوثب العالي بانتهاك قوانين تحديد مكان التواجد.

وأضافت «تمادى الاتحاد الروسي لألعاب القوى في إنكار أي تورط في القضية، وألقى باللوم على آخرين وهاجم العملية».