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«المسابقات» ترفض استضافة الاتحاد لضمك بملعبه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تمسكت لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين السعودي بقرارها القاضي بنقل مباراة الاتحاد وضيفه ضمك في الجولة الـ18 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة (ضاحية الشرائع)، رافضة طلب إدارة نادي الاتحاد بنقل المواجهة إلى ملعبه في مقر النادي في جدة، رغم تأكيدات الاتحاد أن الملعب جاهز لاستقبال المباراة والجمهور، فيما رأت لجنة المسابقات ضرورة إقامتها في ملعب الشرائع لتوفر كامل احتياجات الفريقين والحكام والجمهور.

يذكر أن لجنة المسابقات أعلنت أمس الأول نقل المباراة إلى ملعب الشرائع بدلا من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بسبب أعمال الصيانة في الأخير.

وهو السبب نفسه الذي نقلت على إثره مباراة الأهلي وضيفه الاتفاق.