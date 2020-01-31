قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - القدس
ذكر تقرير إخباري أن الشرطة الإسرائيلية هاجمت آلاف المصلين الذين كانوا موجودين داخل المسجد الأقصى عقب أداء صلاة فجر أمس. وذكرت وكالة «سما الإخبارية» للأنباء الفلسطينية أن قوات «الاحتلال»، وعقب أداء المصلين صلاة الفجر، اقتحمت المسجد الأقصى، وأطلقت الأعيرة المطاطية صوب المصلين، مما أدى إلى إصابة نحو 10 منهم، كما اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من باحات المسجد.
يأتي ذلك في ظل موجة احتجاجات فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة على إعلان خطة أمريكية للسلام مع إسرائيل يطلق عليها «صفقة القرن» يرفض الفلسطينيون التعاطي معها.
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