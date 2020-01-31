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البنتاجون: إصابة 64 جنديا أمريكيا في الهجوم الإيراني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - واشنطن

أعلن الجيش الأمريكي أمس الأول أن عددا أكبر من الجنود الأمريكيين، مما كان ذكر سابقا، أصيب في الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدتين في العراق في وقت سابق من الشهر الماضي.

وقال توماس كامبل المتحدث باسم البنتاجون إنه ابتداء من يوم الخميس «تم تشخيص ما مجموعه 64 من أفراد الخدمة في الولايات المتحدة بإصابات خفيفة في الدماغ أو ارتجاج في المخ».

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وكان البنتاجون ذكر الثلاثاء الماضي أن 50 شخصا أصيبوا في الهجوم الإيراني. وقال الرئيس دونالد ترمب في البداية إنه لم يصب أي من أفراد الخدمة في الهجوم.

وقالت طهران إن هجومها كان انتقاما لمقتل الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني، قائد قوة القدس الإيرانية، في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار بالقرب من مطار بغداد في أوائل يناير.

وقال كامبل إنه من بين أفراد القوات الأمريكية المصابين البالغ عددهم 64، عاد 39 فردا إلى الخدمة.

وأضاف «منذ الهجوم الصاروخي الباليستي، بذل أطباؤنا على الأرض جهودا متواصلة ومتفانية في العراق والكويت وألمانيا لتشخيص وعلاج جميع الأفراد الذين يحتاجون إلى المساعدة».