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«لمسة إدراك» لتفعيل المراقبة الصحية بجازان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جازان

بدأت جمعية «لمسة إدراك» للوقاية الصحية بمنطقة جازان، بالشراكة مع إدارة المنافذ الصحية في المنطقة حاليا، بتنفيذ حملتها لمتابعة الرحلات الدولية القادمة إلى مطار الملك عبدالله الدولي، في ظل انتشار فيروس «كورونا» في عدد من الدول.

وأشارت مديرة قسم الإعلام بالجمعية أحلام الشهاري إلى أنه جرى تجهيز فريق طبي يتكون من أكثر من 20 متطوعا من الرجال والنساء لمواجهة الكوارث الصحية وإدارة الأزمات، ولديهم الاستعداد للتعامل الأمثل مع الحالات المشتبه بها من فيروس كورونا، وكيفية مناظرة وفرز المسافرين الدوليين القادمين لمطار جازان، والقيام بعمل خط أمن سريع لعزل الحالات المشتبه بها والتعامل معها.

وبينت أن الحملة مستمرة لتحقيق أهدافها في نشر ودعم وتعزيز الصحة العامة، ومتابعة التطورات حول المرض، والسعي لمواجهة مثل هذه الأحداث والحد من انتشارها.