الرياض تجمع 1000 خبير ومتخصص لمواجهة المخاطر السيبرانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
بحضور 1000 خبير ومتخصص ومهتم بمجال الأمن السيبراني والمجالات ذات العلاقة من داخل وخارج المملكة، تحتضن الرياض الثلاثاء المقبل أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني في نسخته الأولى، الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومشاركة نحو 100 شخصية من كبار المسؤولين وقيادات المؤسسات الوطنية والشركات الكبرى من داخل المملكة وخارجها، وعدد من أبرز الأكاديميين والخبراء والمستثمرين وقيادات عدد من المنظمات الدولية.
وتناقش أكثر من 50 جلسة في المنتدى عددا من المحاور الرئيسة المرتبطة بمواجهة التحديات والتهديدات والمخاطر السيبرانية، هي صناعة الأمن السيبراني، والتعاون الدولي، والمجتمع السيبراني، والتقنيات الحديثة، والتهديدات السيبرانية وسبل مواجهتها، إضافة لاستغلال الفرص الاقتصادية والتنموية المتاحة في هذا المجال.
ومع أن التركيز في المنتدى سيكون منصبا على تعزيز الأمن السيبراني ومواجهة مخاطره، إلا أن المنتدى سيسلط الضوء كذلك على موضوعات الابتكار والاستثمار في هذا المجال، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات البعد الاجتماعي كالتوعية وتمكين المرأة إضافة لحماية الأطفال.
يذكر أن المنتدى يقام بالتزامن مع رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وسيؤدي دورا محوريا في تشجيع التعاون الدولي في هذا المجال، تحت شعار «تضافر الجهود نحو عالم سيبراني أفضل».
محاور المنتدى
- صناعة الأمن السيبراني: تبادل المرئيات حول صناعة الأمن السيبراني وتوجهاتها والفرص الاستثمارية المتاحة، إضافة لسبل تحفيز الابتكار وريادة الأعمال في مجال الأمن السيبراني.
- تعزيز الأمن السيبراني ومواجهة التهديدات: مناقشة أفضل الممارسات والتوجهات لتعزيز الأمن السيبراني وحماية القطاعات والبنى التحتية الحساسة في ضوء الوضع الحالي والمستقبلي للتهديدات السيبرانية، والتقدم المتوقع تحقيقه في مجالات الحماية السيبرانية وإدارة المخاطر.
- المجتمع السيبراني: دراسة وتحليل العوامل المتعلقة بالعنصر البشري ذات التأثير على المنظومة السيبرانية، ويشمل ذلك موضوع التوعية وموضوع إعداد الكوادر المتخصصة في الأمن السيبراني لردم الفجوة بين العرض والطلب في هذا المجال، بهدف تعزيز الأمن السيبراني.
- التعاون الدولي في الأمن السيبراني: مناقشة وتشجيع التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني من خلال مشاركة المعلومات وتبادل الخبرات والمعارف والنظر للمخاطر والتهديدات السيبرانية؛ تحد عالمي يتطلب جهودا مشتركة لمواجهته.
- الأمن السيبراني والتقنيات الحديثة: استعراض وتناول تأثير التقنيات الحديثة على الأمن السيبراني ودورها الممكن في تعزيزه، وتشمل الذكاء الاصطناعي، الحوسبة الكمية، انترنت الأشياء، الجيل الخامس من الاتصالات، الرقمنة في عالم الأمن السيبراني.
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