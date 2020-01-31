شكرا لقرائتكم خبر

الرياض تجمع 1000 خبير ومتخصص لمواجهة المخاطر السيبرانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

بحضور 1000 خبير ومتخصص ومهتم بمجال الأمن السيبراني والمجالات ذات العلاقة من داخل وخارج المملكة، تحتضن الرياض الثلاثاء المقبل أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني في نسخته الأولى، الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومشاركة نحو 100 شخصية من كبار المسؤولين وقيادات المؤسسات الوطنية والشركات الكبرى من داخل المملكة وخارجها، وعدد من أبرز الأكاديميين والخبراء والمستثمرين وقيادات عدد من المنظمات الدولية.

وتناقش أكثر من 50 جلسة في المنتدى عددا من المحاور الرئيسة المرتبطة بمواجهة التحديات والتهديدات والمخاطر السيبرانية، هي صناعة الأمن السيبراني، والتعاون الدولي، والمجتمع السيبراني، والتقنيات الحديثة، والتهديدات السيبرانية وسبل مواجهتها، إضافة لاستغلال الفرص الاقتصادية والتنموية المتاحة في هذا المجال.

Advertisements

ومع أن التركيز في المنتدى سيكون منصبا على تعزيز الأمن السيبراني ومواجهة مخاطره، إلا أن المنتدى سيسلط الضوء كذلك على موضوعات الابتكار والاستثمار في هذا المجال، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات البعد الاجتماعي كالتوعية وتمكين المرأة إضافة لحماية الأطفال.

يذكر أن المنتدى يقام بالتزامن مع رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وسيؤدي دورا محوريا في تشجيع التعاون الدولي في هذا المجال، تحت شعار «تضافر الجهود نحو عالم سيبراني أفضل».

محاور المنتدى