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دبلوم احترافي في المبيعات لنزلاء سجن بريمان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

استقبل مدير إدارة سجن بريمان المقدم دكتور محمد القرني بمكتبه أمس وكيل الدراسات التطبيقية بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور لؤي بالخير وعددا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة. وجرى خلال الاجتماع بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك حول دبلوم المبيعات الاحترافي لمستفيدي ثقة وإشراقة الذي سينطلق برعاية من مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة العميد دكتور إبراهيم الغامدي، وبمتابعة من إدارة التأهيل والإصلاح بسجون المنطقة، والاطلاع على برامج مركز ثقة ومقر الفصول الدراسية والتجهيزات لانطلاق الدراسة خلال الأسبوع المقبل، بما ينعكس على المستفيدين بالنفع والفائدة، فيما يحقق لهم الفرص الوظيفية بعد الإفراج عنهم.

ويأتي ذلك من خلال الشراكات المجتمعية والتعليمية التي وقعتها مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة مع جامعة الملك عبدالعزيز في إطار التعاون المشترك للإسهام في إصلاح وتأهيل نزلاء

السجون.