برامج توعوية لمتدربي الأمن العام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - بريدة
أقام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم أمس محاضرة توعوية بمدينة تدريب الأمن العام بالقصيم، ألقاها عبدالله الفهيد، واستفاد منها 1000 طالب.
وتأتي هذه البرامج التوعوية في إطار تعاون هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الجهات والقطاعات الحكومية ذات العلاقة التي تحظى بدعم معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند.
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