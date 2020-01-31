مصادر تنفي تسجيل حالات كورونا الجديد في مستشفى النور بمكة

نفت مصادر مطلعة وفقًا لـ”سبق” تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، كافشة أنه يتم استقبال جميع الحالات في الطوارئ وأن الوضع طبيعي.

جاء ذلك بعد تداول تغريدات تفيد بظهور حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة وأن المستشفى متوقف في استقبال الحالات.