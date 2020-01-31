نفت مصادر مطلعة وفقًا لـ”سبق” تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، كافشة أنه يتم استقبال جميع الحالات في الطوارئ وأن الوضع طبيعي.
جاء ذلك بعد تداول تغريدات تفيد بظهور حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة وأن المستشفى متوقف في استقبال الحالات.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر تنفي تسجيل حالات كورونا الجديد في مستشفى النور بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.