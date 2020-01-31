“الأرصاد” توضح أدنى درجات حرارة سجلت اليوم في المملكة

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أدنى درجات حرارة سُجلت اليوم الجمعة في المملكة بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات. وقالت الهيئة إن أدنى درجة حرارة سجلت اليوم كانت درجتين مئويتين في حائل، و3 درجات في كل من القريات وبريدة، و4 درجات في تبوك. وكانت أدنى درجة حرارة سجلت أمس 3 درجات مئوية في كل من القريات وتبوك وبريدة.

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