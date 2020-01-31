بعدما حاول انتقاد السعودية.. بن مساعد يرد على أردوغان ويذكره بتصريحه “العنتري” في حال اعترفت أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل

رد الأمير عبدالرحمن بن مساعد، على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي انتقد فيها موقف السعودية تجاه صفقة القرن، وزعمه أنها لم تصدر أي تصريح (رافض لصفقة القرن).

تصريح عنتري

وقال بن مساعد في تغريدة على تويتر ردا على تصريح أردوغان: “نفذ أولّا ما هددت بتنفيذه تجاه اسرائيل حين أعلن ترامب قبل عام وأكثر نقل السفارة للقدس.. كان هذا في تصريح عنتري كتصريحك الآن.. ولكن لم يحدث شيء مما زعمت أنك ستقوم به..” وأضاف في تغريدة أخرى: “للتذكير هذا تصريح (عنتري مزلزل) لأردوغان منذ أكثر من سنتين عمّا سيفعله إن اعترفت أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل.. وقال فيه أنه سيقطع علاقات بلده بإسرائيل.. طبعًا لا حاجة للقول أنه حتى الآن لم يفعل..!”

موقف السعودية من صفقة القرن

وكانت السعودية قد أصدرت بيانا تدعو فيه لبدء مفاوضات مباشرة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحت رعاية أمريكية، في معرض تعليقها على (صفقة القرن)، التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء. كما أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها لخياراته وما يحقق آماله وتطلعاته. جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحسب ما أوردته قناة الإخبارية الرسمية.