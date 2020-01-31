بالفيديو.. صاحب شركة مقاولات يفاجئ سائق أجرة بـ«خبر سار»

مفاجأة سارة كانت في انتظار مهندس شابّ تخرج للتوّ من جامعة المجمعة، عندما قام بتوصيل أحد الأشخاص عبر عمله بسيارة أجرة «أوبر»، انتهت بتعيينه في شركة مقاولات.

القصة بدأت بطلب المهندس عثمان الغامدي، أحد أصحاب شركات المقاولات، سيارة أجرة «أوبر»، وأثناء رحلته اكتشف أن السائق الذي يدعى عبدالرحمن العتيبي، هو خريج كلية الهندسة المدنية، وأنه لم يتوظف بعد، فعرض عليه العمل لديه في الشركة. وفقًا لتقرير بثته «القناة السعودية».

من جانبه، قال المهندس عبدالرحمن، إنه لم يتوقع ما حدث. مشيرًا إلى أن حلمه أن يكون مهندسًا منذ الدراسة الثانوية، وبالفعل حقق ذلك. مشيرًا إلى أنه تخرج منذ حوالى شهر، وجاء يقدم على وظائف بالرياض، وخلال هذه الفترة فكر في العمل في وظيفة سائق أجرة، وقدم في أكثر من شركة دون قبول. موضحًا أنه لم يكن يعرف أي شيء عن الراكب الذي قام بتوصيله، وعندما أوصله للموقع عرض عليه العمل معه، وهو ما تم بالفعل.

وكان المهندس الغامدي كتب -عبر حسابه بتويتر-: «وصلني الابن اللطيف باوبر لمشروع لدينا بالرياض.. فعرفت أنه مهندس مدني، للتوّ تخرج في جامعة المجمعة، ويبحث عن وظيفة، فوجهت مدير المشروع مباشرة في توظيفه»، قائلًا: «الرزق ماله توقيت».

Advertisements

وأشاد كثير من المغردين بما فعله المهندس الغامدي، مطالبين اقتداء رجال الأعمال بهذا التصرف، وكتب سطام بن خالد آل سعود قائلًا: «كم نحتاج أن تعم هذه الثقافة أصحاب المشاريع والشركات الكبرى.. وأشكر هنا المقاول على ما قام به من عمل يستحق عليه الشكر والثناء والاحترام».

اقرأ أيضا:

بالفيديو.. أمير ووزير يحققّان حلم شاب سعودي في الزواج والمسكن