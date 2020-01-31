«الأرصاد»: أمطار رعدية على مكة وخفيفة على جدة ورابغ

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، لهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظات الطائف، والعاصمة المقدسة، وميسان، والقنفذة، والكامل، والليث، ومنى مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ11 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

كما نبّهت الهيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من هطول أمطار رعدية خفيفة على محافظتي جدة ورابغ وبحرة والأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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