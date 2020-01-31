سقوط تشكيل عصابي في الرياض.. والشرطة: ارتكبوا 36 جريمة

كشفت شرطة منطقة الرياض، اليوم الجمعة، عن ملابسات ضبط تشكيل عصابي تخصص في السرقة. وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ إن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن نجاح الجهة المختصة بشرطة المنطقة في ضبط التشكيل العصابي المذكور.

وبين أن التشكيل مكون من أربعة وافدين من الجنسية البنجلاديشية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم، تمثّلت بسرقة كوابل وقواطع نحاسية ومواد كهربائية، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم، أقرّوا بارتكاب (36) جريمة بأحياء متفرقة بمدينة الرياض، حيث جرى إيقافهم، واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.

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