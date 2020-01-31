وزير الصحة يعلن إجراءات مكافحة كورونا.. ويؤكد فحص كل القادمين من الصين

كشف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الجمعة، عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمنع دخول فيروس كورونا المستجد للمملكة، بعد تفشيه في عدة دول انتقالًا من الصين مصدره الرئيس.

وقال الربيعة -في سلسلة تغريدات عبر حسابه بتويتر- إنه نظرًا لأن فترة حضانة المرض قد تمتد لأسبوعين قبل ظهور الأعراض، فإن لدينا متابعة لكل من تظهر عليه علامات عدوى وسبق أن زار الصين حديثًا، أو خالط مريضًا مشخَّصًا بمرض كورونا الجديد، حيث يتم عزله إلى أن يثبت عدم إصابته بالمرض.

وأضاف وزير الصحة، أنه تم حاليًا رفع الجاهزية للتعامل مع أي حالة تكتشف، بشكل سريع، بالتعرف على جميع المخالطين والتأكد من سلامتهم وعزلهم حتى انقضاء فترة الحضانة لضمان عدم انتقاله للآخرين.

وحثّ الربيعة، جميع المواطنين والمقيمين، على اتباع النصائح الصحية التي تصدرها وزارة الصحة، وكذلك التنبيهات من المركز الوطني للوقاية من الأمراض والجهات الرسمية الموثوقة، وعدم الالتفات للشائعات.

وأضاف أن الوزارة تتابع -باهتمام بالغ- فيروس كورونا المستجد منذ اكتشاف الحالات الأولى في الصين، وبالأمس رفعت منظمة الصحة العالمية الحالة إلى حالة صحة عامة طارئة عالمية، بعد انتشاره في عديد من الدول.

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وأشار الربيعة إلى أنه -منذ وقت مبكر- تم تفعيل إجراءات مكافحة العدوى؛ حيث تم رفع الجاهزية في المنشآت الصحية، والبدء بفرز كل من يأتي من الصين وفحص من يحتاج، ولم تسجل أي حالة إيجابية في المملكة حتى الآن.

وقدّم الربيعة الشكر إلى جميع الجهات الحكومية التي تفاعلت بشكل سريع لرفع مستويات الجاهزية والتكامل، وتوفير معلومات المسافرين والرحلات، وتفعيل إجراءات الوقاية في المنافذ البرية والجوية والبحرية لحماية وطننا من هذا الفيروس.

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