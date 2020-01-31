مدير جامعة القصيم يقف على تجهيزات استقبال طالبات العلوم والآداب بعنيزة

تفقد مدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، مباني كلية العلوم والآداب بالمدينة الجامعية الجديدة بعنيزة، ووقف على آخر التجهيزات بالمقر الجديد قبل انتقال الطالبات إليها يوم الأحد المقبل، وذلك برفقة وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة الدكتور خالد باني الحربي، وأعضاء مجلس الهيئة العليا للمشاريع بالجامعة.

ويتكون المقر الجديد للكلية، الذي يعد واحدًا من المشاريع التي افتتحها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، من 4 مبان خُصص أحدها للأقسام العلمية، وآخر للأقسام الأدبية، إضافة إلى مبنى مستقل للمعامل، ومبنى للحضانة والإشراف، ويضم المقر الجديد أكثر من 168 قاعة دراسة ومعامل علمية ومعامل للحاسب الآلي ومعامل صوتيات ومعامل بصريات، بالإضافة إلى مسارح، وكافتيريا ومكتبة حديثة، كما يشمل الحرم الجامعي ثلاث بوابات، الرئيسية تقع بالواجهة الأمامية بين المبنيين، وبوابة جانبية تقع من جهة المعامل وأخرى جانبية تقع من جهة الحضانة.

من جانبه، عبر عميد الكلية الدكتور فريد الزامل السليم عن الشكر والتقدير لمدير الجامعة وقياداتها، على متابعتهم لمراحل بناء المشروع حتى يتم الانتقال إليه، كما قدم شكره للزملاء في وكالة الجامعة ممثلة في إدارة المشاريع وعمادة تقنية المعلومات على ما بذلوه من جهود تكللت ولله الحمد بهذه المخرجات.

كما شملت جولة مدير الجامعة، برفقة أعضاء الهيئة العليا للمشاريع، زيارة مباني القاعات الدراسية - قيد الإنشاء - في محافظة المذنب، والذي يحتوي على مبنيين كل مبنى يضم 33 قاعة دراسية، حيث يتكون المبنى من ثلاثة طوابق، كل طابق يحتوي على 11 قاعة دراسية، إضافة إلى مكاتب إدارية بعدد 17 مكتبا إداريا.