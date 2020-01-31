انخفاض مؤقت في ضخ المياه لمدينتي الهفوف والمبرز

أوضحت شركة المياه الوطنية ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية عزمها تنفيذ أعمال تركيب مضخات جديدة وملحقاتها بمحطة الضخ الرئيسية بجبل أبو غنيمة بمحافظة الأحساء، مما سيترتب عليه انخفاض مؤقت في كميات الضخ اليومية المخصصة لشبكات المياه في مدينتي الهفوف والمبرز. وأضافت الشركة أن هذه الخطوة تأتي ضمن برامجها لرفع الكفاءة التشغيلية لمنظومة الضخ بها، وسوف يتم البدء بأعمال تركيب المضخات الجديدة ابتداء من الساعات الأولى من يوم السبت من الساعة 12 صباحاً وحتى 10 صباحاً، ولمدة 10 ساعات من تاريخ 7-6-1441هـ الموافق 1 فبراير 2020. وأكدت الشركة جاهزية فرق الطوارئ لتلبية أي طلبات من العملاء في مدينتي الهفوف والمبرز بالأحساء التي سوف تشهد انخفاض الضخ إليها خلال عمل الفرق الهندسية والفنية في أعمال التركيب. وتشير الشركة إلى ان العملاء الذين لديهم وسائل خزن للمياه تتناسب مع حجم عقاراتهم لن يشعروا بأي تأثير لهذه الأعمال، ومن المتوقع الانتهاء من هذه الأعمال عند الساعة 10 صباحاً من اليوم نفسه.



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