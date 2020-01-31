858 مصابا ووفاة في حوادث عيون الأحساء

كشفت الأرقام الإحصائية في مستشفى مدينة العيون العام التابع للمديرية العامة للشؤون الصحية في الأحساء، استقبال أقسام الإسعاف والطوارئ في المستشفى خلال الـ 24 شهراً الماضية، نحو 858 مصاباً ووفاة في حوادث مرورية متفرقة، وهي موزعة على النحو التالي: في عام 2019 استقبل المستشفى نحو 445 حالة، وفي عام 2018 استقبل المستشفى 413 حالة. يذكر أن المستشفى يقع على مفترق طرق سريعة تشهد ازدحاما شديدا خاصة أوقات العطلة ونهاية الأسبوع. وأشارت البيانات الإحصائية للمستشفى، خلال الـ 24 شهراً الماضية، إلى استفادة 247 ألفا من الخدمات الطبية التي يقدمها وخاصة في قسم الطوارئ، بواقع 129 ألفا في عام 2019م، و118 ألفا في عام 2018.



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