اختتام مسابقات أندية الحي الترفيهية بتعليم شرورة

أقيم حفل ختام المسابقات لأندية الأحياء بتعليم شرورة برعاية مدير التعليم فهد بن صالح عقالا. وشملت المسابقات البنين والبنات، وتنوعت مجالات المسابقة من رياضية وثقافية ودينية وفنية وأدبية، في القرآن الكريم والخط العربي والإلقاء المرتجل وكرة تنس الطاولة وكرة الريشة. وألقى مدير تعليم شرورة كلمة شكر فيها القيادة ووزارة التعليم لدعمها المستمر، ثم قدم الشكر للقائمين على المنافسات والفعاليات والأنشطة بأندية الأحياء للبنين والبنات، والتي تعود على النشء بالفائدة والمصلحة وتساعد على اكتشاف مواهبهم وتحفظ أوقاتهم من الفراغ، وأكد أن هذه البرامج إحدى مبادرات شركة تطوير في مسار رؤية المملكة 2030 لبرنامج جودة الحياة، وتأتي ضمن برامج أندية الحي الترفيهية التعليمية بتعليم شرورة.



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