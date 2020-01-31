نظمت اللجنة الفرعية للتنشيط السياحي بمحافظة بارق وبالتعاون مع بلدية المحافظة أمسية فنية بعنوان سمرة بارقية في القرية التراثية بمنطقة جبال، بحضور وكيل محافظة بارق إبراهيم بن عامر آل منشط. وأشرف على السمرة الفنان أحمد شبيلي البارقي، وأحياها إلى جانبه الفنان المتألق عامر محمد البارقي، والفنان علي دمنان، والفنان علي شبيلي، والمنشد محمد الرامي، وشاركت فيها فرقة عسير بقيادة محمد حسن الخليفي الشهير، فيما قاد الفرقة المايسترو عازف العود جهاش البارقي، وعازف الأورج خالد الأسمري، وسط حضور جماهيري وتفاعل ومشاركة كبيرة. وفي نهاية الحفل كرّم وكيل المحافظة كلا من مشرف السمرة والفنانين الذين شاركوا في أدائها والمشاركين في إنجاح الفعالية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السمرة تنعش مهرجان بارق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.