السعودية اليوم / برنامج الغذاء العالمي يدعو للتصدي لأزمة الجوع في منطقة الساحل



جنيف 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واس

أعلن برنامج الغذاء العالمي أن منطقة الساحل تشهد ارتفاعًا في أزمة الجوع مع وجود نحو 3،3 ملايين شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

وأعربت المتحدثة باسم البرنامج إليزابيث بيرس عن قلقها إزاء توقعات بتضاعف أعداد المتضررين خاصة مع اقتراب موسم الجفاف في يونيو القادم، مشيرة إلى أن وقوف الدعم الإنساني المستمر سيعاني 4،8 ملايين شخص من الجوع.

وأوضحت أن الصراع الدائر في منطقة الساحل يدمر الاقتصاد والزراعة, لافتة الانتباه إلى أن البرنامج قام بزيادة المساعدات الغذائية المنقذة للحياة لتصل إلى 1،4 ملايين شخص في ديسمبر الماضي.

يذكر أن البرنامج قدم خلال شهر يناير الحالي مساعدات لنحو مليوني شخص في دول الساحل الثلاث : النيجر ومالي وبوركينا فاسو، ولايزال وضع التغذية هشًا ومعدل سوء التغذية هو الأعلى على مستوى العالم.

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19:55ت م

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