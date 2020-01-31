السعودية اليوم / ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس كورونا في الصين إلى 213



جنيف 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واس

ارتفعت أعداد الوفيات بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى 213 حالة، وأعداد حالات الإصابات المؤكدة إلى 9692 حالة .

ودعا المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية في جنيف كريستيان ليندمار للانتباه لحالات الإصابة بدون أعراض أو بأعراض خفيفة غير ملحوظة, مؤكدًا أهمية مراقبة الفيروس بما يساعد على فهمه بشكل أكبر .

وأوضح ليندمار أن المنظمة على استعداد لتقديم المساعدة التقنية واللوجستية للبلدان لفهم الفايروس ودراسته وإيجاد العلاج المناسب , مشيرًا إلى أن أكثر من 60 مليون شخص يخضعون لحجر صحي في المدن الصينية، وأن عدة دول تقوم بإجلاء مواطنيها من ووهان مركز الفيروس .

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19:52ت م

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